갓세븐, 20일 새 앨범…타이틀곡 '낫 바이 더 문'

보이그룹 갓세븐이 새 앨범과 함께 돌아온다.소속사 JYP엔터테인먼트는 이들이 오는 20일 신보 '다이'(DYE)를 발매한다고 6일 밝혔다.지난해 11월 발매한 '콜 마이 네임'(Call My Name) 이후 5개월 만의 신보로, 타이틀곡은 ''낫 바이 더 문'(NOT BY THE MOON)이다.이날 갓세븐 공식 팬페이지에는 새 음반을 예고하는 영상이 게재됐다.중세 영국을 떠올리게 하는 분위기로 꾸민 이 영상에서 갓세븐 멤버들은 달리는 마차에 앉아 누군가에게 편지를 쓰고, 이를 배경으로 한 여자의 내레이션이 계속해서 흘러나온다.셰익스피어 희곡 '로미오와 줄리엣'에 등장하는 대사이기도 한 "달에 맹세하지 말아 주세요"(Don't swear by the moon)라는 여자의 말로 영상은 끝난다.2014년 미니 1집 '갓 잇?'(Got It?)으로 데뷔한 갓세븐은 '럴러바이(LULLABY)', '하지하지마', '딱 좋아(Just right)', '니가 하면', '하드캐리' 등을 히트시켰다.국내뿐만 아니라 일본 및 동남아시아에서도 수차례 투어를 하며 인기가 높다./연합뉴스