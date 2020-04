"즐라탄이 놀러왔었네"

즐라탄과 닮은꼴 스타

신현준X즐라탄, 만남 성사?

배우 신현준 / 사진 = 텐아시아DB

즐라탄 / 사진 = 신현준 인스타그램

배우 신현준이 즐라탄에게 반가움을 전했다.6일 신현준은 자신의 인스타그램에 "우와~~~~~~~ 대박 뉴스입니다 !! 즐라탄이 제 인스타그램 스토리에 놀러 왔었네요. 코로나19 멋지게 이겨내고 한 번 만나자! 라탄아! Wow!! hope to meet you in person"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속에는 즐라탄이 신현준의 인스타그램 스토리를 방문한 목록이 담겨있다.한편, 신현준은 평소 축구선수 즐라탄 이브라히모비치와 닮은꼴로 잘 알려졌다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr