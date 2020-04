SBS '인기가요' 방송화면. /사진=SBS

그룹 ITZY(있지)가 SBS ‘인기가요’ 4월 첫째 주 1위에 올랐다.5일 오후 방송된 ‘인기가요’에서 있지는 두 번째 미니 앨범 'IT'z ME(있지 미)'의 타이틀곡 'WANNABE(워너비)'로 1위를 차지했다. 또 다른 1위 후보인 그룹 엠씨더맥스의 ‘처음처럼’, 그룹 방탄소년단의 ‘Black Swan’을 제쳤다.‘워너비’는 여러 장르의 장점을 한 곡에 담은 퓨전 그루브(Fusion Groove) 트랙과 타인의 기준에 얽매이지 않고 나만의 색깔을 보여주겠다는 'one & only ME' 메시지가 탁월한 조합을 이룬 곡이다.트로피를 건네받은 있지의 리더 예지는 "오늘이 마지막 활동이다. '워너비'로 정말 많은 팬에게 과분한 사랑을 받은 것 같아 감사하다"면서 "앞으로도 많은 사랑에 보답할 수 있는 있지가 되겠다"며 각오를 다졌다.이날 방송에는 있지를 비롯한 강고은, 강다니엘, 동키즈, 세정, 수호, 알렉사, 원어스, 옹성우, K타이거즈 제로, TOO, 페이버릿, 홍진영 등이 출연했다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr