부부의 세계(사진=JTBC스튜디오, 모스트콘텐츠)

영국의 실력파 싱어송라이터 ‘Josh Daniel’이 화제의 드라마 JTBC ‘부부의 세계’ OST 두 번째 주자로 발탁되었다.’Josh Daniel’이 부른 ‘부부의 세계’ OST Part.2 ‘Nothing On You’는 4일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.완벽했던 부부의 세계는 이제 애증 속에서 서로의 목을 조이기 시작했다. JTBC 금토드라마 '부부의 세계'는 빠른 전개와 완벽한 연출로 미친듯한 흡입력을 자랑하며 새로운 신드롬 열풍에 시동을 걸었다.철저히 '태오'를 무너뜨리고자 하는 '선우'의 증오심은 진실을 파헤칠수록 눈덩이처럼 불어나고, 완벽한 복수를 위해서는 수단과 방법을 가리지 않게 되었다. 회를 거듭할수록 더욱 밀도 높은 긴장감이 느껴지는 가운데, '부부의 세계' OST Part.2 'Nothing On You - Josh Daniel' 이 발매되었다.'조쉬 다니엘'은 화제의 음악 오디션 프로그램 'The X Factor'에서 유명 프로듀서 '사이먼 코웰'의 극찬을 받은 영국의 싱어송라이터로 알앤비 성향의 짙은 감성과 소울, 섬세한 표현력과 음색으로 세계적으로 화제를 얻었고, 'Nothing On You'는 음악감독 '개미'가 그의 목소리를 듣고 큰 감명을 받아 드라마에 맞게 써 내려간 곡이다.'조쉬 다니엘'만의 무드가 단연 돋보이는 'Nothing On You'의 가사는 그 본연의 감성이 그대로 담길 수 있도록 '조쉬 다니엘'이 직접 썼으며, 서정적인 멜로디와 음색이 돋보이도록 피아노와 현만으로 이루어진 심플한 악기 구성을 취해 드라마틱 하게 그의 목소리에 담긴 깊은 울림과 메시지를 그대로 전한다.한편, JTBC 드라마 ‘부부의 세계’ OST Part.2 ‘Nothing On You – Josh Daniel’은 4월 4일 오후 6시에 모든 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com