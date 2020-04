(여자)아이들 (사진=큐브 엔터테인먼트)

(여자)아이들이 오디오 티저 영상을 공개하며 새 앨범에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.큐브 엔터테인먼트는 3일 0시 (여자)아이들의 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 'I trust'의 오디오 티저 영상을 공개했다.공개된 오디오 티저 영상에는 리더 소연의 자작곡으로 기대를 한 몸에 받고 있는 타이틀곡 'Oh my god'을 비롯해 장난스러운 '똑딱' 소리가 귓가를 맴도는 '사랑해', 몽환적인 분위기의 'Maybe', 강렬하고 웅장한 사운드와 카리스마 넘치는 가사가 인상적인 'LION' 그리고 글로벌 팬들을 위해 특별히 제작된 'Oh my god (English Ver.)'까지 다채로운 총 다섯 곡의 하이라이트 음원이 담겨 있다.(여자)아이들의 세 번째 미니앨범 'I trust'는 믿음의 존재를 '나'로부터 시작해 '나는 나를 믿는다'라는 뜻을 담아낸, (여자)아이들만의 당당함이 고스란히 담긴 앨범이다.타이틀곡 'Oh my god'은 곡의 전개마다 변화되는 과감한 리듬 체인지가 돋보이는 Urban Hiphop 장르의 곡으로, '나는 나를 믿는다(I trust). 나 자신을 믿는다는 것만으로도 나는 당당해질 수 있다'라는 주제를 표현한 곡이다.매 컴백마다 타의 추종을 불허하는 독보적인 콘셉트와 퍼포먼스로 무한한 가능성을 입증해온 (여자)아이들이 어떤 새로운 퍼포먼스로 또 한 번 모두를 놀라게 할지 이목이 집중되고 있다.한편 (여자)아이들의 세 번째 미니앨범 'I trust'는 오는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com