방탄소년단 정국 솔로곡 '시차' 식지 않는 인기 … 유튜브 1000만 조회 돌파

방탄소년단 멤버 정국의 솔로곡 '시차(이하 My Time)'가 유튜브 1000만 조회수를 돌파했다.방탄소년단 공식 유튜브 채널 방탄티비(BANGTANTV)에 'My Time' 이란 제목으로 게재되어 있는 정국의 솔로곡 영상은 2일 오후 현재 1016만 조회수를 넘어섰다.'시차'는 2월 21일 발매된 방탄소년단 정규 4집 MAP OF THE SOUL:7 의 수록곡이자 메인 보컬 정국의 솔로곡이다.정국은 '시차'와 관련해 "새롭게 느낀 부분과 놓친 부분에 대한 내 마음속의 이야기를 시차에 빗대었다. 내가 어떤 공간 속에 있는 것인지, 사람들과 같은 공간을 걷고 있는 것인지에 대한 생각을 이야기 했다"라고 설명했다.'시차'는 정국이 연습생 때부터 방탄소년단으로 데뷔, 그리고 현재까지 앞만 보고 달려온 자신의 내면의 이야기를 리드미컬한 알앤비 창법과 싱어랩으로 풀어낸 곳이다.한편 '시차'는 음원 공개 이후, 미국 3위를 비롯해 아이튠즈 80개 국가, 애플 뮤직 65개 국가에 차트인했고 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 84위, '디지털 송 세일즈' 2위, '월드 디지털 송 세일즈' 2위, '핫 캐나디안 디지털 송 세일즈' 20위, '빌보드 코리아 케이팝100' 46위, 핫 100(Spotify excluded) 91위 등에 랭크된 바 있다.이미나 기자 minalee1207@tenasia.co.kr