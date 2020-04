그룹 원어스./ 사진제공=RBW

보이그룹 원어스(ONEUS)가 해외 차트에서 두각을 드러내고 있다.미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 원어스의 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME'의 타이틀곡 '쉽게 쓰여진 노래'는 월드 디지털 송 세일즈 차트 11위에 진입했다.원어스의 월드 디지털 송 세일즈 차트 진입은 이번이 세 번째다. 데뷔곡 '발키리'를 시작으로 '가자'에 이어 이번 신곡 '쉽게 쓰여진 노래'까지 월드 디지털 송 세일즈 차트에 진입했다.'쉽게 쓰여진 노래'는 발매 직후엔 전 세계 12개 지역 아이튠즈 K팝 송 차트 1위를 차지했다.지난해 1월 데뷔한 원어스는 'US' 시리즈 3부작을 선보였다. 오늘(2일) 오후 9시 MBC 표준FM '아이돌 라디오'에 출연해 새 앨범 이야기는 물론 숨겨둔 끼를 방출할 예정이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr