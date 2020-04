수호 첫 번째 미니앨범 '자화상 (Self-Portrait)' 라이브 클립 캡처 이미지.

솔로 가수로 성공적인 데뷔를 알린 엑소 수호(에스엠엔터테인먼트 소속)가 오늘(2일) 새 앨범 수록곡 ‘너의 차례 (For You Now)’의 라이브 클립을 공개한다.오늘 오후 8시 유튜브 및 네이버 V LIVE EXO 채널, 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 공개되는 ‘너의 차례 (For You Now)’ 라이브 클립 영상은 수호와 피처링으로 참여한 윤하의 환상적인 보컬 케미스트리를 만날 수 있어 더욱 기대를 모은다.또한 지난 31일부터 공개된 수호 첫 솔로 앨범 수록곡 라이브 클립은 ‘O2’(오투), ‘Made In You’(메이드 인 유), ‘암막 커튼 (Starry Night)’, ‘자화상 (Self-Portrait)’ 등을 리얼 밴드 사운드에 맞춰 가창하는 ‘감성 보컬리스트’ 수호의 멋진 모습을 담아 좋은 반응을 얻고 있다.더불어 수호는 오는 3일 KBS2TV ‘뮤직뱅크’에 출연해 이번 앨범 타이틀 곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’ 무대를 최초 공개하며, 뛰어난 라이브와 특유의 맑고 부드러운 음색, 따뜻한 음악 감성을 선사해 시청자들의 이목을 집중시킬 전망이다.수호 첫 번째 미니앨범 ‘자화상 (Self-Portrait)’은 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 51개 지역 1위에 올랐으며, 중국 QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 국내 주요 음반 및 음원 차트 1위를 차지하는 등 수호의 막강 파워를 입증했다.수호는 금일 오후 8시 방송되는 KBS Cool FM ‘강한나의 볼륨을 높여요’에 출연한다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr