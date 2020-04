[김혜진 기자] 1일 오후 TOO 미니앨범 'REASON FOR BEING : 인(仁)’ 온라인 쇼케이스가 열렸다.TOO 웅기가 포토타임을 갖고 있다.타이틀곡 ‘Magnolia’는 트랩과 유로팝이 믹스된 강렬한 댄스곡으로, 동양의 무예를 연상케 하는 파워풀한 퍼포먼스가 인상적이다. 시공간을 초월한 세계 속에서 ‘Magnolia’, 즉 목련이라는 매개체를 통해 사라진 이상향(uTOOpia)을 찾아가는 과정을 표현했다.(사진제공 : 스톤뮤직엔터테인먼트, n.CH엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr