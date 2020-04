그룹 TOO(티오오)가 1일 오후 코로나 19 확산 방지를 위해 온라인으로 진행된 첫 번째 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’ 발매 기념 쇼케이스에 참석했다.지난해 12월 종영한 글로벌 K-POP 아이돌 성장 일기 Mnet ‘투 비 월드 클래스(TO BE WORLD KLASS)’를 통해 탄생된 신예 보이그룹 TOO는 치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기로 구성됐다.사진제공=스톤뮤직엔터테인먼트서예진 기자 yejin@tenasia.co.kr