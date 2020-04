방구석 1열에서도 보는 ‘페임’...고품격 뮤지컬 영화를 집에서

[연예팀] ‘페임’ 극장 동시 VOD 서비스가 시작됐다.2020년 상반기 첫 명품 뮤지컬 영화 ‘페임(감독 케빈 탄차로엔)’이 금일(1일) 극장 동시 VOD 서비스를 개시한다. 주말 박스 오피스 10위 안에 오르며 흥행 청신호를 올린 ‘페임’은 코로나19 여파 속에서 곧 안방극장 관객과도 만날 예정이다.음악, 연기, 댄스 각 분야의 정상급 신예들의 피땀으로 이루어진 최고의 뮤지컬 영화 ‘페임’은 도전과 열정, 좌절과 실패, 사랑과 우정을 나누는 최고의 드라마를 선사한다. 또한, 아카데미와 골든 글로브 수상에 빛나는 명곡 ‘Fame’과 ‘Out Here On My Own’을 비롯해 ‘Someone To Watch Over Me’ ‘Ordinary People’ ‘Try’의 감미로운 러브송까지 다양한 사운드트랙도 만끽할 수 있다.매 순간 잊지 못할 퍼포먼스와 댄스는 물론 음악까지, 삼박자를 고루 갖춘 고품격 뮤지컬 영화의 탄생을 알린 ‘페임’은 언론과 평단, 관객의 기대에 모두 부응했다.한편, 영화 ‘페임’은 SK, LG, 홈초이스, SKYLife, 네이버, 씨네폭스, PLAYY, tving, wavve, 구글, 웹하드, 롯데시네마 VOD를 포함한 다양한 플랫폼에서 만나볼 수 있으며, 향후 KT, 카카오페이지, 왓챠로 서비스될 예정이다.(사진제공: 다자인소프트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr