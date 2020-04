계속되는 방탄소년단 파워…美 빌보드 200 5주 연속 차트인

방탄소년단, 美 '빌보드 200' 24위

5주 연속 메인 앨범 차트 진입



'소셜 50' 차트서 142주 연속 1위

'사상 최다·최장 기간 1위' 기록

사진=연합뉴스

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 5주 연속 상위권을 기록하며 높은 위상을 증명했다.31일(이하 현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 지난 2월 21일 발매된 방탄소년단의 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'은 '빌보드 200'에서 24위를 차지했다. 지난 3월 7일 자 차트에서 1위로 처음 진입한 뒤 5주 연속 이름을 올렸다.뿐만 아니라 'MAP OF THE SOUL : 7'은 '월드 앨범'에서도 정상을 거머쥐었다. '테이스트 메이커 앨범'과 '인디펜던트 앨범' 차트에서는 각각 2위와 3위에 올랐다.또한 '톱 커런트 앨범 세일즈' 6위, '톱 앨범 세일즈' 7위 등 다수의 앨범 차트에서 좋은 성적을 유지했다.특히 '소셜 50' 차트에서는 142주 연속 1위를 거머쥐며, '사상 최다 1위'와 '최장기간 연속 1위'라는 대기록을 이어가고 있다.이외에 방탄소년단은 '월드 디지털 송 세일즈'에서도 두각을 나타냈다. 2위에 오른 'MAP OF THE SOUL : 7'의 타이틀곡 'ON'을 비롯해 선공개곡 'Black Swan' 9위, 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'의 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 12위, 'MAP OF THE SOUL : 7'의 수록곡인 'UGH!' 17위, 'Filter' 18위, LOVE YOURSELF 承 'Her'의 수록곡 'MIC Drop' 21위, 'We are Bulletproof : the Eternal' 22위, '시차' 23위, 'Louder than bombs' 25위 등 해당 차트를 휩쓸었다.한편 방탄소년단은 지난 30일 코로나19 특집으로 꾸며진 미국 CBS 인기 심야 토크쇼 '제임스 코든쇼'에 출연해 팬들과 전 세계 시청자들에게 응원의 메시지를 전하며 큰 화제를 모았다.제임스 코든은 "이렇게 보게 돼 반갑다"며 안부를 물었고, 방탄소년단은 "우리도 반갑다"면서 "잘 지내고 있다"고 화답했다.코든은 이어 한국 분위기에 대해 질문했고, RM은 "지금 전 세계 모두에게 힘든 시기인 것 같다. 하지만 서로에 대한 결속과 배려, 지지를 보여주고 있다"고 답했다."전 세계 팬들과 집에서 시청하고 있는 이들에게 하고 싶은 말이 있느냐"는 코든의 물음에 뷔는 한국어로 "아미 여러분 잘 지내고 계신가요? 보고 싶고, 빨리 만나고 싶어요"라고 말했다.RM은 "사회적 거리두기가 매우 중요한 시기인데, 이곳에서도 이렇게 여러분과 연결될 수 있어서 감사하다. 현재 모두 고립돼 있는 것 같아도 우리는 상황, 용기, 웃음으로 연결돼 있다"고 응원의 메시지를 남겼다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com