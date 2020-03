일일 판매량 1위도 3번 기록

2위 옹성우, 3위 NCT127

가수 강다니엘(위)과 앨범 차트/ 사진제공= 커넥트엔터테인먼트, 가온차트

가수 강다니엘의 첫 번째 미니앨범 ‘CYAN’(사이언)이 가온차트 13주차 주간 소매점 앨범차트에서 1위를 차지했다.‘CYAN’은 13주차(2020년 3월 22일~2020년 3월 28일) 소매점 앨범차트에서 21만1936장으로 1위에 올랐으며, 지난 24일 오후 3시에 가장 많이 판매된 거승로 나타났다.2위는 옹성우 ‘LAYERS’, 3위는 NCT 127의 ‘NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album’이 차지했다.13주차 일간 소매점 앨범차트에서는 22일 방탄소년단 ‘MAP OF THE SOUL : 7’, 23일 NCT 127 ‘NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album’, 24일 강다니엘 ‘CYAN’, 25일 옹성우 ‘LAYERS’, 26일~27일 강다니엘 ‘CYAN’, 28일 NCT 127 ‘NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album (Kit)’이 1위를 기록했다.정태건 기자 biggun@tenasia.co.kr