가수 전소미 리얼리티 예고편 캡처.

가수 전소미가 리얼리티부터 예능 출연까지 팔색조 매력을 선보인다.28일 밤 10시 전소미의 첫 유튜브 단독 리얼리티 'I AM SOMI(아이 엠 소미)'가 베일을 벗는다.소속사 더블랙레이블 공식 유튜브 채널을 통해 공개되는 'I AM SOMI'는 스무살이 된 전소미의 소박한 일상부터 학교 생활, 가족들과의 유쾌한 모습 등이 가감없이 담긴다.특히 첫 회에서는 전소미의 여동생인 에블린이 깜짝 등장, 언니와 똑 닮은 비주얼을 자랑해 눈길을 끈다. 에블린은 전소미를 위해 용돈까지 준비하는 등 남다른 우애를 보여준다.이어 이날 전소미는 tvN '놀라운 토요일 - 도레미 마켓'(이하 '놀토')에도 출연해 특급 예능감으로 '꿀잼'을 선사한다.전소미는 '놀토'의 열혈 시청자임을 인증하며 매 라운드마다 남다른 활약을 펼쳤다는 후문. '놀토' 출연진을 위해 비장의 개인기도 선보이며 다채로운 매력을 보여줄 예정이다.전소미의 첫 단독 리얼리티 'I AM SOMI'는 이날 더블랙레이블 유튜브 채널에서 첫 방송을 시작으로 매주 토요일 오후 10시 공개된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr