그룹 엑소 수호 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엑소의 수호가 첫 솔로 앨범 ‘자화상 (Self-Portrait)’을 미리 만날 수 있는 하이라이트 메들리 영상과 일러스트 티저 이미지를 공개했다27일 공개된 '자화상'의 하이라이트 메들리 영상은 타이틀곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’를 비롯한 ‘O2’(오투), ‘Made In You’(메이드 인 유), ‘암막 커튼 (Starry Night)’, ‘자화상 (Self-Portrait)’, ‘너의 차례 (For You Now)’ 등 총 6곡의 하이라이트 음원이 담겼다.‘사랑, 하자 (Let’s Love)’는 모던 록 장르로 수호가 작사에 참여했다. 가사에는 상처와 아픔이 많아 ‘사랑에 하자가 있는’ 주인공이 누군가를 만나 설렘을 느끼고, 다시 새로운 사랑을 꿈꾸며 상대에게 ‘사랑하자’고 말하는 모습을 중의적으로 표현했다.수호 공식 홈페이지 및 각종 SNS 엑소 계정을 통해 새로운 티저 이미지도 공개됐다. 이번 앨범 콘셉트가 ‘자화상’인 만큼 한 폭의 그림 같은 일러스트로 구성돼 수호만의 서정적인 음악 감성을 느낄 수 있다.또한 오는 28일 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널을 통해 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’ 뮤직비디오 티저 영상이 공개돼 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 것으로 보인다.수호의 첫 번째 미니앨범 ‘자화상 (Self-Portrait)’은 오는 30일 오후 6시 각 음원사이트에서 발매된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr