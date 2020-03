가수 전소미 / 사진 = 더블랙레이블 공식 유튜브 채널 캡처

전소미 / 사진=텐아시아DB

가수 전소미가 유튜브 첫 리얼리티의 예고 영상을 공개했다.26일 소속사 더블랙레이블은 공식 유튜브 채널을 통해 전소미의 단독 리얼리티 ‘I AM SOMI(아이 엠 소미)’ 예고 영상을 업로드하며 팬들의 이목을 집중시켰다1분 남짓의 영상에는 고등학교 졸업식을 위해 아침 일찍 일어나 얼굴 붓기를 빼고 있는 전소미의 모습이 담겨있다.특히 이른 아침임에도 불구하고 굴욕 없는 민낯과 기분 좋은 에너지로 보는 이들을 미소 짓게 했다. 짧은 영상만으로 ‘꿀잼’을 안긴 전소미가 ‘I AM SOMI’ 본방송을 통해 어떤 모습을 보여줄지 기대가 모아진다.‘I AM SOMI’는 전소미가 스무 살이 된 기념으로 진행하는 단독 리얼리티로, 화려한 무대 뒤의 일상들을 가감없이 공개하며 그의 ‘날’ 모습 속 ‘찐매력’을 고스란히 담아낼 예정이다.오는 28일 더블랙레이블 유튜브 채널에서 첫 방송을 시작으로 매주 토요일 오후 10시 공개된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr