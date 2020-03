스타쉽엔터테인먼트가 새롭게 선보이는 보이그룹 크래비티가 다음 달 데뷔한다.스타쉽은 9인조 보이그룹 '크래비티'가 다음 달 14일 데뷔앨범 '크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아]'(CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE])를 발매한다고 25일 밝혔다.앞서 크래비티 SNS에는 세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민 등 아홉명 멤버 나이와 포지션 등 프로필이 순차적으로 게재됐다.크래비티는 스타쉽이 몬스타엑스 이후 5년 만에 내놓는 보이그룹인 데다, 엑스원 출신 강민희와 송형준의 합류 소식이 전해지며 데뷔 전부터 화제가 됐다.팀명은 창의성을 뜻하는 '크리에이티비티'(Creativity)와 중력을 뜻하는 '그래비티'(Gravity)의 합성어이자 중력의 중심을 의미하는 '센터 오브 그래비티'(Center of Gravity)의 약자다.독창적인 매력으로 팬들을 자신들의 우주로 끌어들이고, 멤버들이 하나 돼 완벽한 균형을 이루어 최고의 무대를 선사하겠다는 포부를 담은 이름이다./연합뉴스