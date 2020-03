'맵 오브 더 솔 : 7' 꾸준한 인기

미국 '빌보드 200'서 11위

4주 연속 최상위권 기록

그룹 방탄소년단 /사진=빅히트엔터테인먼트 제공

그룹 방탄소년단이 빌보드 메인 앨범 차트에서 4주 연속 최상위권을 지켰다.24일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 지난달 21일 발매된 방탄소년단의 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)'은 '빌보드 200'에서 11위를 기록했다. 이 앨범은 지난 7일 차트에서 1위로 진입한 뒤 4주째 최상위권에 머무르며 인기를 이어가고 있다.또한 '맵 오브 더 솔: 7'은 '월드 앨범' 1위, '테이스트 메이커 앨범' 1위, '톱 앨범 세일즈' 2위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 2위, '인디펜던트 앨범' 2위 등 다수의 앨범 차트에서 상위권에 이름을 올렸다. 타이틀곡 '온(ON)'은 '월드 디지털 송 세일즈'에서 3위를 차지했다.이외에도 2018년 8월 발표한 '러브 유어셀프 결 '앤서'(LOVE YOURSELF 結 'Answer')'는 '빌보드 200'에서 180위를 기록했다. 발매된 지 1년 7개월이 지났음에도 현재까지 '빌보드 200' 차트에서 식을 줄 모르는 인기를 과시하고 있다.뿐만 아니라 방탄소년단은 '소셜 50'에서 통산 171번째, 141주 연속 1위에 올라 사상 최다 1위 기록 및 최장기간 연속 1위 기록을 자체 경신 중이다.한편 방탄소년단은 한국 가수로는 최초로 4개 앨범 연속 미국 '빌보드 200' 1위, 타이틀곡 'ON'은 지난 3일 빌보드 '핫 100' 4위로 한국 그룹 최고 순위를 자체 경신했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com