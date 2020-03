그룹 원어스 / 사진제공=RBW

그룹 원어스(ONEUS)가 데뷔 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME'으로 컴백한다.원어스는 오늘(24일) 오후 6시 각 음원사이트를 통해 타이틀곡 ‘쉽게 쓰여진 노래’를 포함한 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME'을 발표한다.'IN ITS TIME'은 만물이 아름다운 때를 만났음을 의미하는 'Everything is beautiful in its time'을 주제로, 그 어느 때보다 원어스의 새로운 시작과 성장을 담은 앨범이 될 것으로 보인다.앨범에는 '쉽게 쓰여진 노래', '꼭꼭 숨어라' 등 원어스 만의 색깔을 담은 2곡이 수록됐다.타이틀곡 '쉽게 쓰여진 노래(A Song Written Easily)'는 휘파람 테마와 리드미컬한 바운스를 기반으로 한 곡으로, 어느 한 단어로 정의할 수 없는 이별의 수많은 감정을 노랫말에 담아냈다.특히 처연하도록 슬프지만, 이별이 끝이 아닌 새로운 시작임을 알리는 경쾌한 뭄바톤 리듬이 이중적인 하모니를 만들어내며 강렬한 인상을 남긴다.음원과 함께 공개되는 '쉽게 쓰여진 노래' 뮤직비디오 속 원어스는 각자 다른 이별을 했지만, 이별의 아픔을 딛고 새로운 시작을 위해 준비하는 모습을 그렸다.또한 수록곡 '꼭꼭 숨어라(Hide and Seek)'은 펑키한 베이스 리듬이 인상적인 신스 팝으로, 이별이 지나가는 중에도 멈출 수 없는 감정을 거칠지만 달콤하게 표현한 노래다.따사로운 봄, 새로운 도전과 시작에 나선 원어스가 앞으로 어떤 이야기를 칠해갈지 기대가 된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr