‘I AM SOMI’ 28일 첫 방송

고등학교 졸업식부터 운전면허 도전까지

전소미 "지금까지의 내 모습은 잊어달라"

가수 전소미의 리얼리티 티저/ 사진제공=더블랙레이블

가수 전소미가 유튜브 채널을 통해 리얼리티 프로그램을 선보이며 팬들과 더욱 적극적인 소통에 나선다.23일 소속사 더블랙레이블은 공식 유튜브 채널을 통해 전소미의 단독 리얼리티 ‘I AM SOMI(아이 엠 소미)’ 티저 영상을 게재하며 오는 28일 첫 방송을 예고했다.‘I AM SOMI’는 전소미가 스무 살이 된 기념으로 촬영하는 단독 리얼리티로, 화려한 무대 뒤의 일상들을 가감없이 공개하며 그의 본연의 모습 속 ‘찐(진짜)’ 매력을 고스란히 담아낼 예정이다.공개된 약 1분 가량의 티저 영상에는 전소미의 다양한 일상 모습이 빠르게 스쳐 지나가며 리얼리티에 대한 궁금증을 높였다. 올해로 스무 살이 된 전소미는 이번 리얼리티를 통해 고등학교 졸업식 현장부터 운전면허 도전기까지 ‘인간 전소미’의 모습을 공개하며 그동안 대중이 미처 몰랐던 또 다른 매력을 보여줄 계획이다.특히 티저 영상 말미 전소미는 “지금까지 봤던 나의 모습을 잊어달라”며 직접 새로운 서사를 예고해 ‘I AM SOMI’에 대한 팬들의 기대감을 더욱 증폭시켰다.전소미의 유튜브 첫 단독 리얼리티 ‘I AM SOMI’는 오는 28일 첫 방송을 시작으로 매주 토요일 오후 10시 공개된다.정태건 기자 biggun@tenasia.co.kr