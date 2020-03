TOO 1st 미니앨범 하이라이트 메들리 조합본.

10인조 보이 그룹 TOO(티오오)의 미니 1집 앨범 음원 일부가 23일 공개됐다.이날 0시 TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기) 공식 SNS를 통해 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’ 하이라이트 메들리 영상이 게재됐다.하이라이트 메들리 영상에는 TOO의 재킷 이미지 촬영 현장이 그려졌고, 타이틀곡 ‘Magnolia(매그놀리아)’부터 다양한 장르의 수록곡 음원 일부가 공개됐다.신화, 동방신기, 태연 등과 작업한 타일러 샤미(Tyler Shamy)가 프로듀싱을 맡은 ‘매그놀리아’는 트랩과 유로팝이 믹스된 댄스곡이다.소녀시대, 샤이니, 갓세븐, 워너원, 아이즈원, ITZY 등 유명 아이돌 그룹의 히트곡을 탄생시킨 프로듀서 군단이 참여한 수록곡도 잠깐 등장했다.‘REASON FOR BEING: 인(仁)’은 오는 4월 1일 오후 6시 전 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr