뮤지션 사라 클로즈./ 사진제공=뮤직카로마

유튜버 겸 싱어송라이터 'Sarah Close(이하 사라 클로즈)'가 오는 24일 정오 새 EP를 발매한다.사라 클로즈는 에드 시런, 테일러 스위프트 등 유명 아티스트들의 곡을 커버하며 75만명의 구독자를 보유 하고있는 유튜버다.2017년 발매한 EP 'Caught Up'은 'NOTION', 'CLASH', 'The Line Of Best Fit' 등의 웹진에서 호평을 받기도 했다.새 EP이자 사라 클로즈의 정식 데뷔 EP명은 'And Now, We're Shining'다. 싱글 'London' 발매 후 1년여 만에 발표하는 작품이다. 봄에 어울리는 산뜻한 분위기의 7 트랙으로 구성돼 있다.음원 유통사 뮤직카로마는 “사라 클로즈의 이번 작품은 톡톡 튀는 듯한 사라의 음색과 에너지 넘치고 키치한 감성의 곡들을 확인할 수 있는 작품“이라고 밝혔다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr