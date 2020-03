수호, ‘자화상’ 수록곡 ‘너의 차례’ 윤하와 호흡

[연예팀] 수호가 첫 솔로 앨범에서 윤하와 호흡을 맞췄다.수호의 첫 번째 미니앨범 ‘자화상 (Self-Portrait)’은 감성적인 모던록 장르의 타이틀 곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’를 비롯한 총 6곡이 수록되어 있으며, 윤하가 피처링으로 참여한 수록곡 ‘너의 차례 (For You Now)’도 만날 수 있어 더욱 화제를 모을 것으로 보인다.특히, 수록곡 ‘너의 차례 (For You Now)’는 따뜻한 피아노 선율과 기타 사운드가 인상적인 어쿠스틱 팝 장르의 곡으로, 수호 특유의 맑고 부드러운 음색과 윤하의 애틋한 보컬이 조화를 이뤄 곡의 매력을 배가시킨다.또한 수호가 작사에 참여한 가사에는 힘들었던 순간 힘이 되어준 고마운 상대에게, 이제 내가 너를 위로할 테니 아무 걱정 없이 행복한 꿈을 꾸길 바란다는 진심 어린 마음이 녹아있어, 글로벌 음악 팬들을 위한 특급 힐링송으로 자리잡을 전망이다.더불어 3월20일 자정(0시) 수호 공식 홈페이지 및 각종 SNS 엑소 계정에서는 두 번째 무드 샘플러 영상이 공개, 이번 앨범명이 ‘자화상 (Self-Portrait)’인 만큼 자신의 지난 시간들을 회상하는 수호의 모습을 담아 기대감을 높였다.한편, 수호의 첫 번째 미니앨범 ‘자화상 (Self-Portrait)’은 30일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개 된다.(사진제공: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr