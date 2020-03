방탄소년단 정국 'G.C.F in Tokyo', 방탄티비 유튜브 2000만 조회수 돌파

그룹 방탄소년단 멤버 정국의 'G.C.F in Tokyo' 영상이 2000만 조회수를 넘어섰다.19일 방탄소년단 유튜브 공식 채널 '방탄티비(BANGTANTV)'에 게재된 'G.C.F in Tokyo(정국&지민)' 영상이 2000만 조회수를 돌파했다.이는 멤버 정국이 촬영부터 편집, 제작까지 모두 직접 작업하는 개인 컨텐츠 ''G.C.F(이하: 골든 클로젯 필름)' 영상 중 하나로 2017년 11월 8일 공개한 그의 첫 작품이다.영상 속에는 정국과 지민이 공항을 출국하는 모습을 시작으로 도쿄 거리를 걷고, 쇼핑과 식사를 하며 디즈니랜드를 한껏 즐기는 도쿄 여행기가 담겨있다.특히 BGM(배경음악)과 조화를 이루는 영상 속 인물 구도, 배경, 앵글, 숏 크기, 움직임, 색감 등을 매치한 연출, 편집 실력에서 정국만의 독창적인 개성을 느끼게 한다.정국은 영상 공개를 위해 독학으로 편집 실력을 익힌 것으로 알려져 화제를 모았다.정국은 'G.C.F in Tokyo(정국&지민)' 영상 이전에도 2018년 4월 30일 'G.C.F in Osaka', 2018년 7월 16일 'G.C.F in USA', 2018년 7월 25일 'G.C.F in Saipan', 2018년 10월 1일 'G.C.F in Newark VHS ver.', 2018년 12월 2일 'G.C.F 3J @2018 MMA Practice', 2019년 12월 27일 'G.C.F in Helsinki' 까지 총 7개의 작업물을 선보였다.이미나 기자 minalee1207@tenasia.co.kr