티오오, 트랙리스트·타이틀곡 공개...‘리즌 포 빙: 인’

[연예팀] 티오오의 타이틀 곡명이 베일을 벗었다.3월19일 자정(0시) 그룹 티오오(TOO)의 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘리즌 포 빙: 인(REASON FOR BEING: 인(仁))’ 트랙리스트 이미지가 공개됐다.티오오의 첫 번째 미니앨범 타이틀곡은 ‘매그놀리아(MAGNOLIA)’이다. 목련을 뜻하는 ‘매그놀리아’는 앞서 공개된 프롤로그 필름에서 첫 등장하며 이를 암시한 바 있다.공개된 트랙리스트에는 타이틀곡 외에도 ‘오늘은 이만큼(Take It Slow)’ ‘피어나(Don't Fear Now)’ ‘기억해요’ ‘유 캔트 허리 러브(You Can't Hurry Love)’까지 총 다섯 트랙으로 티오오만의 음악적 스펙트럼을 보여줄 예정이다.특히 이번 앨범은 타이틀곡 ‘매그놀리아’는 신화, 동방신기, 태연 등과 작업한 타일러 샤미(Tyler Shamy)가 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다. 또한 많은 아이돌 그룹의 히트곡을 탄생시킨 모노트리의 황현과 이너차일드(Inner Child), 텐조(OZ), 별들의 전쟁 등이 힘을 보탰다.여기에 티오오의 멤버 찬, 치훈, 제이유가 수록곡 ‘오늘은 이만큼’ 랩 메이킹에 직접 나서 아티스트의 면모를 입증할 전망이다.한편, 티오오는 개인 및 유닛 콘셉트 포토, 프롤로그 필름을 공개하며 ‘리즌 포 빙: 인’ 발매 분위기를 더욱 고조시키고 있다.(사진제공: 스톤뮤직엔터테인먼트, n.CH엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr