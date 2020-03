방탄소년단(BTS) / 사진제공=빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단이 빌보드 메인 앨범 차트에서 3주 연속 최상위권을 유지하고 있다.17일(이하 현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 지난달 21일 발매된 방탄소년단의 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 ‘빌보드 200’ 8위에 올랐다.'맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)'은 ‘빌보드 200’ 차트 정상을 차지한 방탄소년단의 네 번째 앨범으로, 지난 3월 7일 자 ‘빌보드 200’ 1위로 첫 진입했다. 지난주 3위에 이어 이번 주 8위를 기록하며 3주 연속 빌보드 메인 앨범 차트 '톱 10'의 자리를 지키고 있다.2018년 8월 발표한 러브 유어셀프 결 '앤서' (LOVE YOURSELF 結 ‘Answer)는 ‘빌보드 200’에서 164위로 지난주 166위보다 두 계단 상승, 차트 역주행에 성공했다. 발매 후 1년 7개월이 지났음에도 현재까지 ‘빌보드 200’에 진입하며 전 세계적으로 꾸준한 사랑을 받고 있다.이외에도 ''맵 오브 더 솔 : 7'은 ‘월드 앨범’ 2위, ‘테이스트메이커 앨범’ 2위, ‘톱 앨범 세일즈’ 3위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 3위, ‘인디펜던트 앨범’ 3위 등 다수 앨범 차트 상위권에 이름을 올렸다. 타이틀곡 ‘ON’은 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 1위 등을 기록했다.또 방탄소년단은 ‘소셜 50’에서 170번째, 140주 연속 1위에 등극해 최다, 최장 기록을 또 한 번 갈아치웠다. ‘아티스트 100’에서는 4위에 올랐다.방탄소년단의 '맵 오브 더 솔 : 7'은 ‘빌보드 200’ 1위를 포함해 영국 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’ 1위, 일본 오리콘 주간 앨범 차트, 주간 합산 앨범 차트에서 압도적 1위를 차지하는 등 전 세계 주요 음악시장에서 독보적 존재감을 드러냈다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr