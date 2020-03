그룹 원어스 / 사진제공=RBW

그룹 원어스(ONEUS)가 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME' 티저 영상을 공개했다.원어스는 18일 공식 SNS를 통해 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME'의 이도, 서호의 개인 티저 영상을 선보이며, 컴백 열기를 달궜다.공개된 영상 속 이도는 첩첩이 쌓인 절벽 속에 갇혀 있다. 미로에 갇힌 것처럼 헤매던 이도는 벽들 틈에서 피어난 꽃을 찾아낸다. 미로 같은 곳에 갇힌 듯 상심을 겪는 이도의 섬세한 감정 연기가 단연 돋보인다.서호는 탁 트인 깊고 푸른 바다를 배경으로 따사로운 햇살을 받으며 청량한 매력을 드러냈다. 환한 태양 아래 꽃을 쥔 서호의 환한 미소가 눈길을 사로잡는다.특히 영상과 함께 신곡 '쉽게 쓰여진 노래 (A Song Written Easily)'의 리드미컬한 멜로디가 일부 공개되며 신곡에 대한 기대감을 한껏 높였다.원어스는 오는 24일 데뷔 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME'을 발표한다.봄, 성장, 깨어남, 계절의 시작 등 만물이 아름다운 때를 만났음을 의미하는 "Everything is beautiful in its time"이라는 문장을 주제로 원어스의 새로운 시작을 노래할 계획이다.앞선 'US' 시리즈 3부작의 주제였던 빛, 시간, 공간을 통해 완성된 원어스만의 색으로, 본격적인 성장을 예고한 만큼 원어스가 이번에는 어떤 모습을 보여줄지 기대가 된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr