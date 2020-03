그룹 원어스 / 사진제공=RBW

그룹 원어스(ONEUS)의 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME' 예약 판매가 시작된다.원어스는 오늘(17일) 오후 3시부터 각 온라인 음반 판매 사이트를 통해 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME'의 예약 판매에 돌입하며, 본격 컴백 카운트다운에 나선다.원어스의 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME'은 지난해 'US' 시리즈 3부작 이후 6개월 만에 선보이는 신보로, 그간 원어스가 시도하지 않았던 새로운 콘셉트와 음악을 예고하며 팬들의 기대를 모으고 있다.특히 총 80p 분량의 포토북을 비롯해 스토리 포스터, 포스트 카드, 스티커 세트, 포토 카드, 포스터 등 다채로운 구성으로 소장가치를 높이며 팬들의 기대에 부응할 전망이다.원어스는 오는 24일 첫 싱글 앨범 'IN ITS TIME'을 발표한다.이번 싱글 'IN ITS TIME'은 지난 'US' 시리즈 3부작의 주제였던 빛, 시간, 공간을 통해 완성된 원어스만의 색깔로 앞으로 어떤 이야기를 칠해갈지에 대한 새로운 시작을 담은 앨범. 이를 위해 봄, 성장, 깨어남, 계절의 시작 등 만물이 아름다운 때를 만났음을 의미하는 "Everything is beautiful in its time"이라는 문장을 앨범의 주제로 녹여냈으며, 나아가 원어스의 본격적인 성장 서사의 전개를 알린다.타이틀곡 '쉽게 쓰여진 노래 (A Song Written Easily)'를 비롯해 '꼭꼭 숨어라 (Hide and Seek)' 등 총 2곡이 수록됐으며, 원어스는 이번 싱글 'IN ITS TIME'을 통해 폭넓은 음악적 스펙트럼과 한층 진화된 K팝 보이그룹으로서의 면모를 보여줄 예정이다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr