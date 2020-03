그룹 레인즈 출신 홍은기가 16일 오후 서울 청담동 일지아트홀에서 첫 번째 미니앨범 '언디파이너블:러브(UNDEFINABLE:LOVE)' 발매 기념 쇼케이스를 개최했다/ 이승현 기자 lsh87@

그룹 레인즈 출신 가수 홍은기가 수록곡 '로스트 인 유(LOST IN YOU)'의 안무를 고등학교 동창생이 만들어줬다고 밝혔다.홍은기가 16일 오후 서울 청담동 일지아트홀에서 첫 번째 미니앨범 '언디파이너블:러브(UNDEFINABLE:LOVE)' 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.'언디파이너블:러브'는 사랑이라는 감정을 홍은기만의 해석과 표현으로 담은 앨범. 타이틀곡 '숨'을 비롯해 '로스트 인 유(LOST IN YOU)' '파라노이아(PARANOIA)' '착각'과 인트로, 아웃트로 등 6곡이 수록됐다.이날 홍은기는 가장 애착이 가는 곡을 묻자 "다 좋아하는 곡들인데 하나를 꼽자면 '로스트 인 유'다. 이 곡의 안무를 고등학교 동창 친구들이 해줬다"며 "고등학생부터 이어온 인연인데, 저를 잘 아는 친구들이 안무를 짜줘서 제게 딱 맞는 옷이 된 것 같다"고 말했다.'로스트 인 유'는 일렉트로닉 댄스 장르로 가슴을 두드리는듯한 비트와 홍은기의 유니크하고 몽환적인 음색이 어우러졌다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr