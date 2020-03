[연예팀] 방탄소년단 신보가 가온차트 주간 소매점 앨범 차트 정상에 올랐다.금일(16일) 가온차트 측에 따르면 방탄소년단이 지난달 발표한 신보 ‘MAP OF THE SOUL: 7’이 가온차트 11주차 주간 소매점 앨범 차트에서 1위를 차지했다.방탄소년단의 ‘MAP OF THE SOUL: 7’은 11주차 소매점 앨범 차트에서 11만 338장으로 1위에 올랐으며, 9일 월요일 오후 9시 가장 많이 판매됐다.2위는 NCT 127 ‘NCT #127 Neo Zone,’ 3위는 있지 ‘IT’z ME’가 차지했다.한편, 11주차 일간 소매점 앨범 차트에서는 8~10일 방탄소년단 ‘MAP OF THE SOUL: 7’이, 11일 있지 ‘IT’z ME’가, 12일 NCT 127 ‘NCT #127 Neo Zone’이, 13일 WayV ‘Take Over The Moon–Sequel’이, 14일 빅톤 ‘Continuous’가 1위에 랭크됐다.(사진제공: 가온차트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr