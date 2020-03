윤두준, 군대 동기들과 근황

"재미있게 지내다 갑니다"

윤두준, 4월 10일 전역

하이라이트 멤버 윤두준 / 사진 = 텐아시아DB

그룹 하이라이트 멤버 윤두준이 근황을 전했다.윤두준은 14일 자신의 인스타그램에 "다들 너무 고맙고 고생하고 덕분에 재밌게 지내다 갑니다!! 언제나 행복하길!"이라는 글과 함께 군대 동기들과 함께 찍은 사진을 공개했다.또 윤두준은 "오랜만이에요. 두준입니다! 다들 건강하신지 걱정이 많이되는 요즘이네요! 끝까지 방심하지 않고 코로나 모두 다 잘 이겨내길 ! 4월 10일까지 군인이기 때문에 조금만 쉬었다가 돌아올게요! 다들 안전한 하루 되길 see you soon !"이라는 씩씩한 글을 게재해 눈길을 끌었다.한편, 윤두준은 지난 2009년 비스트로 데뷔했다. 드라마 '아이리스2', '식샤를 합시다', '라디오 로맨스' 등에 출연하며 배우로서도 입지를 굳혔다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr