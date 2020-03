방탄소년단 (사진=빅히트엔터테인먼트)

그룹 방탄소년단이 미국 ‘빌보드 200’ 톱 3에 2주 연속 이름을 올렸다.10일(이하 현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 지난 21일 발매된 방탄소년단의 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 ‘빌보드 200’ 3위를 기록했다.방탄소년단은 지난주 이 앨범으로 네 번째 ‘빌보드 200’ 1위에 오른 데 이어 이번 주도 차트 최상위권을 유지하며 2주 연속 메인 앨범 차트 톱 3에 올랐다.타이틀곡 ‘ON’은 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’ 68위를 기록해 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 앨범과 함께 2주 연속 빌보드 메인 차트에 동시 진입했다. 앞서 ‘ON’은 3월 7일 자 ‘핫 100’ 차트 4위로 첫 진입해 한국 그룹 최고 기록을 세웠다.이외에도 방탄소년단은 ‘MAP OF THE SOUL : 7’으로 ‘테이스트메이커 앨범’ 1위, ‘월드 앨범’ 1위, ‘톱 앨범 세일즈’ 2위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 2위, ‘인디펜던트 앨범’ 2위 등을 차지하며 각종 앨범 차트 상위권에 이름을 올렸다.‘ON’은 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 1위, ‘디지털 송 세일즈’ 5위 등을 기록했다.타이틀곡 ‘ON’을 비롯해 ‘Louder than bombs’, ‘We are Bulletproof : the Eternal’ 등 ‘MAP OF THE SOUL : 7’에 수록된 곡들 또한 지난주에 이어 이번 주 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 1위부터 10위까지 차트 줄 세우기를 하며 폭발적인 인기를 이어가고 있다.또 방탄소년단은 ‘소셜 50’에서 통산 169번째, 139주 연속 1위에 등극해 최다 1위 기록과 최장기간 연속 1위 기록을 자체 경신했다. ‘아티스트 100’에서는 3위를 차지했다.한편 2018년 8월 발매된 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 ‘빌보드 200’ 166위로 지난주에 이어 메인 앨범 차트에 재진입하는 저력을 과시했다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com