가수 박재범 / 사진 = 텐아시아DB

가수 박재범이 SNS를 통해 근황을 알렸다.9일 박재범은 자신의 트위터에 "사랑하는 여러분 좋은 하루 보내요"(Love to everybody have a great day)라는 글을 게재했다.지난 8일(한국시간) 미국 매체 ESPN 아리엘 헬와니 기자는 자신의 트위터를 통해 "한국 뮤지션 박재범이 브라이언 오르테가에게 맞았다"라고 전했다.헬와니 기자는 "브라이언 오르테가는 정찬성이 화장실을 간 것을 보고 박재범에게 다가가 '박재범이냐'고 물었고, 박재범은 '그렇다'고 답했다. 그러자 브라이언 오르테가는 손바닥으로 박재범의 뺨을 때렸다"라고 전해 국내에서도 큰 파문이 일었다.이는 오르테가와 정찬성의 신경전 때문이었다. 오르테가가 지난해 12월 십자인대 부상으로 UFC한국대회에 오르지 못했고, 정찬성이 한 외신 인터뷰에서 "(오르테가는) 내게서 이미 한 번 도망갔다"라고 말한 것. 이는 정찬성의 소속사 AOMG 대표로 박재범이 인터뷰를 통역했다.폭행 시비와 관련해 AOMG 측은 "경호원의 빠른 제재로 오르테가 선수가 퇴장조치됐고, 아티스트의 부상은 없었다"라고 밝혔다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr