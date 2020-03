있지 (사진=JYP엔터테인먼트)

ITZY(있지)가 드디어 내일(9일) 새 앨범 'IT'z ME'(있지 미)로 컴백한다.8일 0시 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 'IT'z ME'의 온라인 커버 이미지를 오픈하고 컴백 분위기를 예열했다.이미지 속 예지, 리아, 류진, 채령, 유나 다섯 멤버는 하이틴 영화를 떠올리게 하는 미모를 뽐내며 큰 화제를 불러 모으고 있다.자유분방하고 에너지 넘치는 모습에서 ITZY만의 틴크러시 매력이 뿜어져 나왔다.타이틀 곡명 'WANNABE'(워너비)처럼 자신만의 뚜렷한 색을 갖춘 ITZY를 향한 1020세대의 관심이 나날이 고조되고 있다.ITZY는 이번 컴백의 변신 포인트에 대해 "류진의 비주얼 변화가 가장 눈에 띈다. 머리색을 분홍색에서 파란색으로 바꿨는데, 신곡의 느낌이 잘 살아있다. 또 뮤직비디오에서 표정 연기가 정말 멋있다"며 깜짝 스포를 전했다.'WANNABE'는 나만의 색깔을 보여주겠다는 'one & only ME' 메시지를 담은 곡으로, 5인 5색 개성을 살린 뮤직비디오에도 기대가 쏠리고 있다.활동곡의 뮤직비디오 모두 유튜브 조회 수 1억 뷰를 넘긴 ITZY의 전매특허라 할 수 있는 댄스 브레이크는 최고의 킬링 파트로 알려졌다.멤버들은 "다섯 명이 완성한 칼군무가 큰 에너지를 낸다고 생각해 평소 끊임없이 노력하고 연습한다. 이번에도 고개와 시선, 느낌, 속도까지 정확하게 맞추기 위해 디테일에 집중하면서 댄스 브레이크 장면을 촬영했다"라며 최상의 합을 예고했다.ITZY 표 칼군무와 포인트 안무는 보는 이들에게 해방감과 짜릿한 카타르시스를 동시에 선사할 예정이다.한편, ITZY는 내일(9일) 오후 6시 신보 'IT'z ME'를 발표하고 '3연속 히트'에 나선다.오후 8시에는 네이버 V LIVE(브이 라이브)를 통해 'ITZY LIVE PREMIERE'(있지 라이브 프리미어)를 전 세계에 생중계하고, 타이틀곡 'WANNABE'와 수록곡 '24HRS'(24아워스)의 무대를 최초 공개한다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com