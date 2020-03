가수 백예린의 유튜브생중계 공연 포스터 / 사진제공=블루바이닐

가수 백예린이 코로나19로 잠정 연기된 공연을 유튜브로 생중계한다.지난 5일 소속사 블루바이닐은 SNS를 통해 'Anyway, We are here!'이라는 포스터 한 장을 공개하며, "공연이 잠정 연기되어도, 우리는 여기서 노래합니다!"라는 취지를 전했다.백예린은 오는 7일 자카르타에서 'Head in the clouds' 페스티벌을 개최했으나, 코로나19 확산으로 인해 콘서트 잠정 연기를 결정했다. 하지만 백예린은 전 세계 팬들을 위해 공연셋 그대로 유튜브 라이브를 준비했다.특히나 이번 무대는 처음 선보이는 구성으로 재편곡하여, 기존 국내 팬들에게도 선물 같은 라이브가 될 예정이다.블루바이닐 관계자는 "자카르타 페스티벌은 백예린이 처음으로 해외팬들을 만나는 자리였어서 더욱 아쉬움이 크다, 이에 전세계 팬들 누구나 유튜브로 관람할 수 있게 생중계를 기획하게 되었다"고 전했다.백예린의 라이브 공연은 오는 7일 저녁 8시(한국기준), ‘Yerin Baek’ 채널을 통해 생중계된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr