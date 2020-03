백조에서 흑조로 변해가는 모습 표현

예술적 감성 극대화

방탄소년단 '블랙스완' 뮤직비디오 영상./사진제공=빅히트 엔터테인먼트

그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘Black Swan’(블랙스완) 뮤직비디오가 공개됐다.방탄소년단은 5일 자정 빅히트 공식 SNS 채널을 통해 지난 1월 선 공개된 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 수록곡 ‘Black Swan’ 뮤직비디오를 게재했다.공개된 영상은 방탄소년단 멤버들이 무대 위 백조에서 흑조(Black Swan)로 점점 변해가는 모습을 표현했다. 백조와 흑조를 상징하는 흰색, 검은색 의상이 돋보이는 가운데 이국적이면서도 고풍스러운 무대를 배경으로 펼쳐지는 퍼포먼스는 ‘Black Swan’의 예술적인 감성을 배가시킨다.특히 지난 1월 ‘Black Swan’ 퍼포먼스를 최초 공개한 미국 CBS ‘더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden)’ 무대와 동일하게 멤버들이 맨발로 안무를 소화해 눈길을 끈다. 영상 중간중간에 등장하는 멤버들의 독무, 제스처 및 표정 연기가 몰입감을 더한다.‘Black Swan’은 음악의 의미를 진정으로 알게 된 아티스트로서 방탄소년단의 진솔한 고백을 담은 노래이다. 트랩 드럼 비트와 애절한 로파이(lo-fi) 기타 선율, 캐치한 훅(hook)이 조화를 이루는 몽환적인 분위기의 클라우드 랩(Cloud Rap), 이모 힙합(Emo Hip hop) 장르다.방탄소년단은 새 앨범 발매에 앞서 선공개 곡 ‘Black Swan’ 음원과 아트 필름(Art Film performed by MN Dance Company)을 선보여 전 세계적으로 폭발적인 관심을 받았다. 아트 필름이 현대무용수들의 독창적인 안무로 곡의 정서를 재해석했다면, 이번 뮤직비디오는 일곱 멤버들의 감각적인 퍼포먼스를 담아내 또 한 번 전 세계 팬들을 사로잡을 예정이다.방탄소년단은 ‘Black Swan’의 아트 필름을 시작으로 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 타이틀곡 ‘ON’ 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS), ‘ON’의 두 번째 뮤직비디오에 이어 ‘Black Swan’의 뮤직비디오까지 공개하며 다채로운 비주얼 콘텐츠를 잇달아 선보이고 있다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr