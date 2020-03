네이버나우 데이식스 소셜클럽데이./ 사진제공=네이버나우

밴드 DAY6(데이식스)가 호스트로 진행하는 네이버 NOW. <소셜클럽데이>가 지난 3일 첫 방송을 성공적으로 마쳤다.네이버 NOW. <소셜클럽데이>는 밴드 DAY6가 호스트로 진행하는 오디오쇼로, 매주 화, 목 오후 2시에 온에어 된다. 매회 한 가지 주제를 놓고 DAY6 멤버들이 청취자들과 문자 메시지와 실시간 채팅을 통해 자유롭게 소통하며 다양한 의견을 나눈다.첫 번째 에피소드는 ‘처음과 마지막, 어느 쪽이 더 중요한지 헷갈리는 것들’을 주제로 진행됐다.이날 DAY6 멤버들은 ‘첫사랑 vs. 끝사랑’, ‘최애반찬 먼저 먹기 vs. 나중에 먹기’, ‘발표 순서 첫 번째 vs. 마지막’ 등 평소 많이 고민해왔던 다양한 주제에 대해 청취자들과 활발한 소통을 이어나갔다.특히 콘서트의 첫 곡과 마지막 곡 중 어떤 곡이 더 중요한가에 대해서는 멤버들 간 열띤 토론이 이어졌다. Jae(제이)는 “콘서트 첫 곡이 콘서트의 분위기를 결정하고 마지막 곡은 여운을 주기 때문에 고르기 어렵다”고 말하는가 하면, Young K(영케이)는 “첫 곡은 망해도 두 번째 곡을 잘 부르면 되지만, 마지막 곡은 망하면 다음 콘서트까지 기회가 없다”고 이야기해 폭소를 자아내기도 했다.첫 방송을 성공적으로 마친 DAY6는 “다섯 명이 함께 한 첫 방송 너무 즐거웠다”며 “앞으로 오래 봤으면 좋겠다”고 소감을 전했다.네이버 ‘NOW.’는 모바일 네이버 앱에서 다양한 오디오 콘텐츠를 24시간 라이브로 즐길 수 있는 스트리밍 서비스다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr