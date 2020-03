그룹 ITZY(있지) / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 새 앨범 '있지 미(IT'z ME)' 무빙 티저에서 차원이 다른 '틴크러시' 클래스를 뽐냈다.ITZY는 3일 공식 SNS 채널에 예지, 리아, 류진, 채령, 유나의 워너비 비주얼이 돋보이는 컴백 콘텐츠를 게재했다.무빙 티저 속 다섯 멤버는 각자 틀에서 뛰쳐나온 듯한 생동감 넘치는 움직임을 보여줬다.예지는 멋지면서 예쁜 '멋쁨'의 정석을 과시했고 리아는 냉미녀 아우라를 자아냈다. 류진은 싱그러운 미소로 신비한 분위기를 더했고 채령은 빛나는 하얀 피부로 시선을 압도했다. 유나는 트렌디한 스타일의 의상을 완벽하게 소화해내며 화려한 미모를 자랑했다.ITZY의 신곡 '워너비(WANNABE)'는 데뷔곡 '달라달라'를 만든 유명 작곡팀 별들의전쟁이 작사, 작곡, 편곡에 참여해 또 하나의 기대작으로 주목받고 있다.'워너비'는 EDM, 하우스, 힙합 등 여러 장르의 장점을 한 곡에 담은 퓨전 그루브(Fusion Groove) 트랙으로 중독성 강한 멜로디가 특징인 곡이다.다른 사람이 정해놓은 기준에 맞추기보다 나만의 색깔을 보여주겠다는 'one & only ME' 메시지로 당찬 면모를 발산할 예정이다.ITZY는 '달라달라'와 'ICY'(아이씨)를 통해 완벽한 퍼포먼스, 넘치는 카리스마, 남다른 무대 장악력을 뽐내며 가요계 최고 신인에 등극했다.'워너비'로 다시 한번 ITZY 신드롬을 일으키고 대세 걸그룹의 입지를 확고히 할 예정이다.ITZY가 되고 싶은 '나(ME)'를 표현한 새 앨범 '있지 미' 전곡 음원은 오는 9일 오후 6시 각 음원사이트에서 베일을 벗는다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr