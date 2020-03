방탄소년단 '온', 빌보드 핫 100 4위 진입

'페이크 러브' 10위→'작은 것들을 위한 시' 8위→'온' 4위로 상승세

K팝 그룹 중 빌보드 핫 100에서 세운 최고 순위이자 최다 기록

그룹 방탄소년단./ 사진제공=빅히트 엔터테인먼트

그룹 방탄소년단(BTS)의 '온'(ON)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 4위에 올랐다.빌보드는 방탄소년단 새 앨범 '맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL:7)'의 타이틀곡 '온'이 '핫 100'에 4위로 진입했다고 2일(현지시간) 밝혔다.이는 방탄소년단의 '핫 100' 자체 최고 기록을 다시 한번 경신한 것은 물론 K팝 최고 순위다.방탄소년단의 핫 100 종전 최고 순위는 직전 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'의 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)로 세운 8위였다. '러브 유어 셀프 전 티어'의 타이틀곡 '페이크 러브'(FAKE LOVE)는 2018년 6월 10위에 올랐다.빌보드는 이번 기록으로 방탄소년단이 "핫 100 10위권 곡을 한국 가수로서는 가장 많은 3곡 보유하게 됐다"고도 밝혔다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr