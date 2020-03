이민호, 코로나19 방지에 '3억 기부'

이민호, 팬들과 기부 '선행스타'

"하루빨리 모두에게 봄이 오길"

배우 이민호 / 사진 = 이민호 인스타그램

배우 이민호가 봄 느낌의 사진을 게재했다.이민호는 2일 자신의 인스타그램에 "하루 빨리 모두에게 봄이오길. Wish spring would come to us all soon"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 꽃잎이 흐드러지게 날리는 나무를 배경으로 이민호가 서있는 모습이다.앞서 이민호는 코로나19 확산방지를 위해 소속사 MYM엔터테인먼트와 함께 성금 3억 원을 사회복지공동모금회(이하 사랑의 열매), 국제구호개발 NGO 굿네이버스, 희망브리지 전국 재해구호협회, 세이브더칠드런, 초록우산어린이재단 외 한국 아동협회 3곳을 포함, 총 8개의 기부 기관에 전달했다.특히 이번 기부는 이민호가 개인 이름이 아니라 팬들과 함께 나눔을 실천하고 있는 기부 플랫폼 '프로미즈(PROMZ)'를 통해 기부했다는 점이다.한편, 이민호는 4월 방영 예정인 SBS 금토드라마 ‘더킹: 영원의 군주’ 에서 황제 이곤 역할로 촬영 중이다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr