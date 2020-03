네이버나우 '네이놈'./ 사진제공=네이버나우

오늘(2일) 오후 2시 ‘형돈이와 대준이’ 정형돈과 데프콘이 호스트로 출연하는 오디오쇼 네이버 NOW. <네이놈>이 첫 선을 보인다.네이버 NOW. <네이놈>은 정형돈과 데프콘이 호스트를 맡아 매회 색다른 주제로 청취자들과 소통하는 오디오쇼다. 매주 월, 수, 금 오후 2시에 온에어 된다.<네이놈>이라는 오디오쇼의 제목은 정규 방송에 앞서 지난 2월 24일 온에어 됐던 <형돈이와 대준이> 파일럿 방송에서 문자 메시지와 채팅을 통해 청취자들의 의견을 받아 결정됐다.지난 파일럿 방송에서 정형돈과 데프콘은 앞으로 오디오쇼에서 하고 싶은 코너를 청취자들과 함께 고민하는 시간을 가졌다. 나만 알고 있는 숨은 명곡을 함께 들어보는 코너, 청취자들의 사주풀이로 운세를 봐주는 코너, 청취자들의 연애 고민 상담 등 다채로운 콘텐츠를 선보일 것으로 예고했다.정형돈과 데프콘이 진행하는 네이버 NOW. <네이놈>은 월, 수, 금 오후 2시에 온에어된다.네이버 ‘NOW.’는 모바일 네이버 앱에서 다양한 오디오 콘텐츠를 24시간 라이브로 즐길 수 있는 스트리밍 서비스다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr