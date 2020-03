배철수 잼(사진=MBC)

내일(2일) 방송되는 MBC ‘배철수 잼(Jam)’(이하 '배잼')에서는 대한민국 신드롬의 주인공 양준일의 두 번째 이야기가 이어진다.이날 방송에서는 양준일을 슈가맨으로 소환시켰던 노래 ‘가나다라마바사’, ‘Dance with me 아가씨’의 제작 비하인드를 방송 최초 공개한다. 양준일은 2집 음반 제작을 위해 미국행을 택했고, 직접 발품을 팔아가며 제작자를 찾던 중 한 한인 타운의 음반 가게 창고에서 일하는 남자를 소개받아 바로 음반 작업에 돌입했다. 그러나 작업은커녕 개인 일정을 위해 몇 날 며칠 운전만 시키자 그만둔다는 의사를 밝혔다. 이를 듣던 출연진들은 ‘사기꾼 아니냐?’며 걱정을 표했지만 다행히 사기꾼이 아니었고 음반 작업에 돌입, 2집 앨범을 만들 수 있게 된 비하인드를 공개하며 궁금증을 자아냈다.매회 진정성 있는 토크와 고품격 라이브 무대가 함께하는 '배잼'은 이번 주 역시 양준일의 음악적 면모를 뽐낼 수 있는 새로운 무대가 펼쳐질 예정이다. 양준일은 힘든 시절 자신을 위로해준 엘튼 존의 ‘Sorry seems to be hardest word’를 소개하며 "가사를 떠올리면 눈물이 난다. 가사 집중을 안 하려고 노력했다"고 애써 눈물을 참는 모습을 보였고, 이어진 무대에서 진정성 있는 모습으로 출연진은 물론 녹화 현장을 감동으로 물들였다는 후문.과연 미국에서 2집 앨범 제작을 위해 고군분투하다 전혀 예상치 못했던 운전기사를 자처하게 된 스토리의 결말은 무엇인지 내일(2일) 밤 9시 50분 MBC ‘배철수 잼(Jam)' 돌아온 슈가맨 양준일 2편에서 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com