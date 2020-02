그룹 방탄소년단./ 사진제공=빅히트 엔터테인먼트

그룹 방탄소년단이 29일 방송된 MBC 음악 프로그램 '쇼!음악중심'에서 1위를 차지했다.방탄소년단은 이날 'ON'으로 아이즈원의 '피에스타', 지코의 '아무노래'와 함께 1위 후보에 올랐다. 1위 후보 세 팀 모두 방송 출연은 하지 않았으며 방탄소년단이 1위 트로피를 전달받게 됐다.이날은 방탄소년단이 한국 가수 최초로 2연속 영국 '오피셜 앨범 차트 톱 100'에서 1위를 차지한 소식이 들려온 날이다.27일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 방탄소년단은 지난 21일 전 세계 동시 발매한 정규 4집 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’으로 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100 (Official Albums Chart Top 100)’ 1위를 차지했다.또한 ‘ON’은 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100 (Official Singles Chart Top 100)’에서 21위를 기록했다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr