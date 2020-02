그룹 방탄소년단./ 사진제공=빅히트 엔터테인먼트

그룹 방탄소년단이 한국 가수 최초로 영국 오피셜 앨범 차트에서 두 번째 1위에 올랐다.27일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단은 지난 21일 전 세계 동시 발매한 정규 4집 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’으로 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100 (Official Albums Chart Top 100)’ 1위를 차지했다. 또한, 타이틀곡 ‘ON’은 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100 (Official Singles Chart Top 100)’에서 21위를 기록했다.방탄소년단은 작년 4월에 발매한 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’로 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’에서 한국 가수 최초로 1위에 오른 바 있다. 이로써, 방탄소년단은 한국 가수 최초 2개 앨범 연속 영국 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’ 1위에 오르며 전무후무한 기록을 써 내려가고 있다.뿐만 아니라 새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’ 1위에 이어, ‘오피셜 앨범 차트 업데이트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 앨범 다운로드 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 앨범 세일즈 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 피지컬 앨범 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 스코티시 앨범 차트 톱 100’ 1위, 오피셜 아이리시 앨범 차트 톱 50’ 1위까지 총 7개 부문에서 1위를 차지하는 대기록을 세웠다.타이틀곡 ‘ON’은 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’ 21위를 비롯해 ‘오피셜 싱글 세일즈 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 싱글 다운로드 차트 톱 100’ 1위, ‘오피셜 싱글 차트 업데이트 톱 100’ 12위, ‘오피셜 오디오 스트리밍 차트 톱 100’ 38위, ‘오피셜 스코티시 싱글 세일즈 차트 톱 100’ 3위, ‘오피셜 아이리시 싱글 차트 톱 50’ 22위로 7개 부문 싱글 차트에서 최상위권을 기록했다.방탄소년단은 이번 새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’으로 단 1주일 만에 판매량 337만 장을 돌파하며 신기록을 써 내려가고 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr