"코로나19 확산방지" 콘서트 취소

"정부의 집단행사 자제 지침" 협조

방탄소년단·마마무·악뮤…공연 취소

그룹 방탄소년단 / 사진 = 빅히트 엔터테인먼트

가수 이장희 / 사진 = 아이디어랩

가수 악동뮤지션 / 사진 = YG엔터테인먼트

가수 마마무 / 사진 = 텐아시아DB

여러 가수들이 코로나19 확산 방지를 위해 공연을 취소하기로 결정했다.28일 방탄소년단의 소속사 빅히트 엔터테인먼트는 "4월 11일(토), 12일(일), 18일(토), 19일(일) 잠실종합운동장 주경기장에서 진행 예정이었던 ‘BTS MAP OF THE SOUL TOUR - SEOUL’ 공연이 취소되었음을 안내드린다"라며 콘서트 취소 소식을 알렸다.소속사에 따르면, 이번 방탄소년단의 콘서트는 다양한 글로벌 공연 회사와 세계 각지 전문 스태프들이 준비하여, 20만명의 관객이 관람할 예정이었다. 하지만 "코로나19의 전 세계적인 확산으로 현재 4월 공연 시점의 감염병 확산 상황이 예측 불가능하고, 공연 인력과 장비 등 국가 간 이동의 불확실성도 높아지고 있다"라며 취소 이유를 밝혔다.또, 콘서트를 기다렸던 팬들에게 "코로나19 확산 방지를 위한 정부의 집단행사 자제 지침과 지자체의 문화·체육시설 관련 조치에 적극 협조하는 차원에서 깊은 고민 끝에 내린 조치임을 이해해주셨으면 한다"라며 기존에 예매한 티켓은 공식 예매처를 통해 환불 처리된다고 안내했다.코로나19가 지역사회 전체로 확산됨에 따라, 최근 가수들의 예정된 콘서트가 줄줄이 취소 움직임을 보이고 있다.앞서 가수 이장희는 데뷔 50주년 기념 콘서트 '나의 노래, 나의 인생'을 개최 예정이었지만 코로나19로 인해 콘서트를 잠정 연기하기로 결정했다. 공연 기획사 아이디어랩은 "공연을 기다려 주신 많은 관객분들께 취소 공지를 드리게 된 점을 진심으로 사과드린다"고 밝히며 "최근 전국적으로 확산되고 있는 코로나19의 추세를 봤을 때 다수가 밀집하는 행사를 자제해 달라는 정부 방침에 협조하는 것이 공연을 관람하는 관객분들의 건강과 안정을 위해 최선이라는 생각에서 결정을 내렸다"고 전했다.이장희는 팬들에게 "최고의 세션들과 동료 뮤지션 그리고 오랜 시간 손을 맞춰온 무대 스태프들이 이번 공연에 많은 노력을 기울였기에 관객분들을 만나 뵙지 못하게 되는 것이 매우 아쉽고 죄송스럽다. 아무쪼록 우리 다 함께 아무런 근심 없이 마주할 날이 빨리 오기를 희망하며, 그 힘으로 이 어려운 시기를 잘 이겨내길 간절히 바란다"라며 공연 연기에 대한 아쉬움을 전했다.남매 듀오 악동뮤지션의 콘서트 또한 취소됐다. 소속사 YG엔터테인먼트는 "코로나19 사태 위기경보가 최고단계인 '심각'으로 상향 조정됨에 따라 3월에 예정되었던 AKMU '항해', TOUR 춘천(14일), 전주(21일), 청주(29일) 공연을 취소한다"고 밝혔다.이어 "코로나19 확산 방지 및 팬들과 아티스트의 안전을 최우선으로 고려한 결정이다. 너른 이해를 부탁드리며 모두 건강에 각별히 유의하시기 바란다"라고 밝혔다. 악동뮤지션은 "많은 관심과 성원에 멋진 무대로 보답하고자 많은 노력을 기울여왔기에 팬들을 만나지 못하는 아쉬움이 크다. 앞으로 더 좋은 공연으로 보답하겠다"고 전했다.그룹 마마무는 일본 프로모션 일정을 취소하고 문별의 솔로 콘서트 또한 취소하기로 했다. 마마무 소속사 RBW는 "3월 7~15일 예정돼있던 마마무 일본 앨범 발매 프로모션 일정은 취소되었으며, 일본 콘서트와 4월 3~5일 예정돼있던 문별 솔로 콘서트가 신종 코로나 바이러스 확산 우려로 인해 잠정 연기됐음을 알려드린다"고 알렸다.그런가하면 샤이니 멤버 태민의 솔로 콘서트는 잠정 연기됐다. 소속사 SM엔터테인먼트 측은 "관객 여러분의 안전을 최우선으로 고려하여 오는 3월 13일(금), 14일(토), 15일(일) 올림픽공원 SK핸드볼올림픽경기장에서 진행 예정이었던 'TAEMIN CONCERT, Never Gonna Dance Again'의 개최를 잠정 연기하고자 한다"라고 공지했다.밴드 잔나비는 지난 20일, 대구 공연을 취소하기도 했다. 잔나비 측은 공식 SNS를 통해 "2월 29일, 3월 1일 양일간 대구 오디토리움에서 진행 예정이었던 잔나비 전국투어 'NONSENSE Ⅱ' 대구 공연은 대구의 현재 상황이 심각하여 잔나비와 함께해주시는 팬분들의 안전을 위해 공연 연기를 검토하였으나 앨범작업 일정상 진행이 불가하여 취소할 예정"이라며 예매한 티켓은 수수료 없이 환불 처리하겠다고 밝혔다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr