씨잼, 여자친구 공개 후 '담배' 사진게재

"우월감은 열등감" 네티즌 공개 저격?

씨잼, 여친 공개 후 논란…과한 노출 지적

래퍼 씨잼 / 사진 = 씨잼 인스타그램

래퍼 씨잼 여자친구 / 사진 = 씨잼 인스타그램

래퍼 씨잼이 여자친구 사진을 인스타그램에 올린 이후 일부 네티즌들의 지적에 또 다시 입장을 전했다.씨잼은 27일 자신의 인스타그램에 "내 침대에서 널 보고있어(watching you on my bed)"라는 글과 함께 여자친구의 사진을 여러 장 공개했다.공개 이후, 일부 네티즌들은 해당 사진에 대해 지적하는 목소리가 이어졌다. 사진 속 여자친구는 속옷 차림으로 젖은 머리를 수건으로 말리는 듯한 모습을 보였고, 수위 높은 사진에 갑론을박이 펼쳐져 구설에 올랐다.이에 대해 씨잼은 하루 지난 28일, 자신의 인스타그램에 "우월감은 열등감이다"라는 짧은 글과 함께 담배를 들고서 미소를 머금은 사진을 게재했다. 구체적으로 주어를 쓰지 않았지만 자신을 지적한 네티즌들을 향한 답글로 보인다.한편, 씨잼은 지난 2016년 Mnet '쇼미더머니5'에서 준우승을 차지하며 주목받았다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr