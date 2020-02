베리베리 (사진=젤리피쉬 엔터테인먼트)

베리베리가 JTBC ‘이태원 클라쓰’의 9번째 OST 주자로 출격한다.베리베리가 가창에 참여한 JTBC 금토드라마 ‘이태원 클라쓰’ OST 'With Us (위드 어스)’가 내일(29일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 'With Us (위드 어스)’는 인트로부터 시작되는 무게감 있는 피아노 선율과 몽환적인 기타 사운드로 이뤄진 발라드이다.'With Us (위드 어스)’는 힘 있는 비트 위에 베리베리의 풋풋하고 감성적인 보이스가 어우러져 곡 전반에 걸쳐 어둠과 밝음이 공존하는 복합적인 무드를 연출, 힘든 미래가 다가온다 해도 함께하면 버틸 수 있다는 희망이 담긴 가사가 인상적인 곡으로 베리베리의 보이스가 드라마 몰입도를 높일 예정이다.데뷔 때부터 작사·곡은 물론 영상 콘텐츠 편집까지 진행, '크리에이티브돌'로서 면모를 과시하며 최근 세 번째 미니앨범 ‘FACE ME’ 활동을 성공적으로 마무리 한 베리베리는 앞서 보컬라인인 민찬, 계현, 연호가 데뷔 후 처음으로 MBC ‘어쩌다 발견한 하루’ OST 'My Beauty (마이 뷰티)’ OST에 참여, 해당 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 550만 뷰를 돌파하며 OST계 신흥 강자로 주목을 받고 있다.한편 베리베리가 합류해 'With Us (위드 어스)’로 보는 재미는 물론 듣는 재미까지 배가시킨 JTBC 금토드라마 ‘이태원 클라쓰’는 통쾌한 재미와 깊은 공감을 선사, 웹툰 마니아들의 뜨거운 사랑을 받은 동명의 웹툰을 원작으로 한 드라마로 매주 금, 토 오후 10시 50분 방송된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com