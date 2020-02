"신기록 제조 중"…방탄소년단, 정규 4집 발매 1주 판매량 337만 8633장

그룹 방탄소년단의 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)'이 발매 일주일 만에 판매량 337만 장을 돌파하는 신기록을 세웠다.28일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 지난 21일 발매한 방탄소년단의 '맵 오브 더 솔 : 7'은 일주일(2월 21일~27일) 동안 총 337만 8633장의 판매량을 기록했다.이는 방탄소년단이 발표한 앨범 사상 첫 주 최다 판매량으로, 지난해 4월 발매한 직전 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)'의 첫 주 판매량 213만 480장보다 124만 장 이상을 뛰어넘는 수치다.앞서 '맵 오브 더 솔 : 7'은 선주문 410만 장을 시작으로 발매 첫 날 265만 장 이상이 판매되어 일찌감치 신기록 수립을 예고했다.특히 직전 앨범이 약 2개월 만에 339만 9302장의 판매고를 올려 영국 기네스 월드 레코드의 '한국 앨범 최다 판매량'으로 등재된 만큼 이번 앨범으로 어떤 역대급 신기록을 써내려갈지 기대를 모으고 있다.'맵 오브 더 솔 : 7'은 발매 직후 전 세계 91개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 1위와 일본 오리콘 데일리 차트 1위를 차지했으며, 타이틀곡 ‘ON’은 국내 주요 음원 차트 1위 및 차트 줄세우기, 전 세계 83개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 1위 등 전 세계 주요 음악 차트를 점령했다.오늘(28일) 공개된 타이틀곡 'ON'의 두 번째 뮤직비디오는 1시간 5분 만에 1000만 뷰를 돌파하며 한국 가수 최단 시간을 자체 경신했으며, 5시간 10분 만에 2000만 뷰까지 돌파해 앨범과 뮤직비디오 모두 폭발적인 인기를 얻고 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr