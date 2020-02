방탄소년단 정국, 단체 타이틀곡 'ON'에 이어 솔로곡까지 아이튠즈 톱 송 정상

그룹 방탄소년단 정국./ 서예진 기자 yejin@

그룹 방탄소년단 정국의 솔로곡 '시차'(My Time)가 미국 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 올랐다.'시차'는 27일(현지 시간) 미국 아이튠즈 톱 송 차트에서 1위를 차지했다.'시차'는 방탄소년단이 지난 21일 전세계에 동시 발매한 정규 4집 '맵 오브 더 솔:7'(MAP OF THE SOUL:7)에 수록된 9번 트랙이자 정국의 솔로곡이다.'시차'는 힙합 알앤비 장르를 기반으로 한 곡이다. 어린 나이에서부터 연습생 생활을 시작해 17살에 데뷔한 정국이 성인이 된 이후 느낀 점을 담았다.방탄소년단의 이번 앨범 수록곡들은 '시차'를 포함해 전세계 각종 차트에서 사랑받고 있다. 타이틀곡 'ON' 또한 공개 직후 전 세계 83개 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 올랐다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr