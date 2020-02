방탄소년단, 타이틀곡 'ON' 두 번째 MV 공개…이것은 영화다!

방탄소년단, 타이틀곡 'ON' 두 번째 MV 공개

완벽한 군무와 강렬한 카리스마 돋보여

'MAP OF THE SOUL : 7' 전 세계 인기





이번 뮤직비디오는 'ON'에 담긴 가사 내용을 시네마틱한 영상으로 풀어냈다. 주어진 길을 운명으로 받아들이고, 자신의 앞을 가로막는 것이 있더라도 계속해서 전진하겠다는 방탄소년단의 다짐을 상징적으로 표현했다.



뮤직비디오는 심상치 않은 분위기에서 화살을 맞은 새를 바라보며 천천히 다가가는 진의 모습으로 시작한다. 광활한 들판, 숲속의 호수 등 이국적이면서도 웅장한 느낌을 주는 배경과 멤버들의 섬세한 연기가 어우러져 한 편의 영화 같은 영상미를 자랑한다.



영상 후반부 댄스 브레이크를 통해 엿볼 수 있는 방탄소년단의 완벽한 군무와 강렬한 카리스마가 시선을 압도하며 색다른 볼거리를 제공한다.



앞서 방탄소년단은 새 음반과 더불어 'ON'의 첫 번째 뮤직비디오로 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS)을 공개, 마칭 밴드(marching band)와 수십 명의 댄서가 함께하는 역대급 대규모 퍼포먼스를 펼쳤다. 그 가운데 'ON'의 두 번째 뮤직비디오가 오늘 공개되며 트위터 전 세계 실시간 트렌드 1위를 장악했다.



'ON'은 방탄소년단의 힘 넘치는 에너지와 진정성을 가득 실은 곡으로, 언제나 음악적 변화를 시도하는 아티스트로서 성장의 정점을 드러내는 노래이다. 소울풀하면서 중독성 있는 보컬 샘플 컷(Vocal Sample Cut)과 대규모 세션을 통해 녹음한 UCLA 마칭 밴드의 사운드가 조화를 이루며 퍼포먼스 음악의 또 다른 차원을 보여준다.



'ON'은 발표 직후 국내 주요 음원사이트 1위, 전 세계 83개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 오르며 방탄소년단의 인기를 다시 한번 증명했다.



김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr 그룹 방탄소년단(BTS)의 네 번째 정규 음반 '맵 오브 더 솔 : 세븐(MAP OF THE SOUL : 7)'의 타이틀곡 '온(ON)'의 두 번째 뮤직비디오를 28일 공개했다.이번 뮤직비디오는 'ON'에 담긴 가사 내용을 시네마틱한 영상으로 풀어냈다. 주어진 길을 운명으로 받아들이고, 자신의 앞을 가로막는 것이 있더라도 계속해서 전진하겠다는 방탄소년단의 다짐을 상징적으로 표현했다.뮤직비디오는 심상치 않은 분위기에서 화살을 맞은 새를 바라보며 천천히 다가가는 진의 모습으로 시작한다. 광활한 들판, 숲속의 호수 등 이국적이면서도 웅장한 느낌을 주는 배경과 멤버들의 섬세한 연기가 어우러져 한 편의 영화 같은 영상미를 자랑한다.영상 후반부 댄스 브레이크를 통해 엿볼 수 있는 방탄소년단의 완벽한 군무와 강렬한 카리스마가 시선을 압도하며 색다른 볼거리를 제공한다.앞서 방탄소년단은 새 음반과 더불어 'ON'의 첫 번째 뮤직비디오로 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS)을 공개, 마칭 밴드(marching band)와 수십 명의 댄서가 함께하는 역대급 대규모 퍼포먼스를 펼쳤다. 그 가운데 'ON'의 두 번째 뮤직비디오가 오늘 공개되며 트위터 전 세계 실시간 트렌드 1위를 장악했다.'ON'은 방탄소년단의 힘 넘치는 에너지와 진정성을 가득 실은 곡으로, 언제나 음악적 변화를 시도하는 아티스트로서 성장의 정점을 드러내는 노래이다. 소울풀하면서 중독성 있는 보컬 샘플 컷(Vocal Sample Cut)과 대규모 세션을 통해 녹음한 UCLA 마칭 밴드의 사운드가 조화를 이루며 퍼포먼스 음악의 또 다른 차원을 보여준다.'ON'은 발표 직후 국내 주요 음원사이트 1위, 전 세계 83개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 오르며 방탄소년단의 인기를 다시 한번 증명했다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr